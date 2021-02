Appena 38 nuovi casi positivi e solo un decesso (a Latina) nelle ultime 24 ore in provincia. E' quanto comunica la Asl di Latina nel quotidiano bollettino di aggiornamento sull'andamento della pandemia da Coronavirus. Non sappiamo il numero dei tamponi effettuati, in quanto non vengono comunicati per decisione della direzione generale della Asl pontina, dunque è difficile dire se il virus circoli meno oppure se il dato sia legato a un basso numero di tamponi.

La Asl comunica inoltre che ci sono anche 140 persone che sono guarite dal Covid. Leggendo i dati comune per comune, per la prima volta da mesi, città di grandi dimensioni come Aprilia, Formia, Minturno o Sezze non registrano nemmeno un caso positivo.

Aprilia

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 5

Cori

Fondi 2

Formia

Gaeta 1

Itri

Latina 16

Lenola 1

Maenza

Minturno

Monte San Biagio 1

Norma

Pontinia 2

Ponza

Priverno 1

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 3

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta

Sezze

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 5

Ventotene

TOTALI 38