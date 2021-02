Un San Valentino con la neve. Le previsioni meteo per il fine settimana non sono certo delle migliori e, soprattutto nella giornata di sabato, è previsto un brusco calo delle temperature, anche di 12-15 gradi con neve in pianura. E' l'effetto dell'arrivo del vento Burian che darà vita a un vortice ciclonico che piloterà una perturbazione che provocherà nevicate fin su coste e pianure di Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania (fiocchi possibili ad esempio a Grosseto, Siena, Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Caserta, Napoli, Salerno). Al nord avremo un clima glaciale con temperature massime a zero gradi anche di giorno.



Intanto già domani il Lazio e la provincia di Latina saranno interessate da forti perturbazioni, con piogge intense.