Aveva solo 25 anni il giovane e questa notte intorno alle 3:30 lungo la via Nettunense, è rimasto coinvolto in un terribile incidente autonomo e che dopo i disperati tentativi di salvargli la vita da parte del personale della clinica Città di Aprilia, purtroppo non ce l'ha fatta. Il ragazzo, L.W. le sue iniziali, di Anzio, era al volante della sua autovettura quando, giunto all'altezza dello svincolo per via del Commercio, qualcosa lo avrebbe spinto ad effettuare una improvvisa manovra che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo che si è schiantato contro un albero. Sul posto oltre al personale del 118 che ha effettuato il primo soccorso ed il trasferimento d'urgenza in clinica, sono giunti anche i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia per effettuare i rilievi.sono stati ascoltati alcuni possibili testimoni che procedevano a poca distanza sempre sulla via Nettunense e che avrebbero riferito che il giovane automobilista potrebbe aver tentato di evitare un animale in fase di Attraversamenti