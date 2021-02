Subito la squadra intervenuta, in stretta collaborazione con la Polizia di Stato, provvedeva a delimitare l'area interessata ed interdire il traffico veicolare. A scopo cautelativo venivano evacuate due nuclei abitativi fino al termine delle operazioni di ripristino della tubatura. Non si registrano persone coinvolte.

Nel pomeriggio di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel Comune di Cisterna a seguito segnalazioni di una fuga di gas. Sul posto, all'interno di un cantiere edile nella zona di via Enrico Fermi, si riscontrava la presenza di una linea del gas metano danneggiata accidentalmente da un mezzo meccanico.

