Da domani alle ore 8 i vaccini presso il Poliambulatorio di Aprilia saranno effettuati nella tensostruttura predisposta in via Giustiniano.

In questi primi giorni, invece, nella casa della salute apriliana, i vaccini ai primi over 80 prenotati, sono stati effettuati presso la sala assemblee. Da domani gli anziani che hanno la prenotazione possono presentarsi davanti la tensostruttura. L'inizio delle vaccinazioni, come sempre, è fissato alle ore 8.