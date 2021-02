Troppi contagi nel Comune di Roccagorga, 27 solo nelle ultime 24 ore. Per questo il sindaco Nancy Piccaro ha deciso di procedere con una ordinanza a chiudere tutte le scuole del paese.

"Purtroppo la situazione sta evolvendo rapidamente nella nostra comunità ed i casi di positività accertata stanno aumentando in modo esponenziale. Pertanto la Asl si sta occupando accuratamente di valutare tutti i tracciamenti e i collegamenti possibili al fine di controllare il più possibile la diffusione del virus.

Il grande incremento numerico di oggi è da attribuire per la massima parte ad un cluster che si è sviluppato all'interno di una casa di riposo del nostro territorio e che ha coinvolto sia ospiti che personale; ma in parte anche a contagi indiretti della scuola dell'infanzia già chiusa da lunedì 8 febbraio u.s. ed in parte anche a casi nuovi per i quali la asl sta facendo gli appositi tracciamenti.

In accordo con la dirigente scolastica e i referenti Asl per la scuola si sta predisponendo la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti i plessi scolastici del Comune di Roccagorga al fine di prevenire il rischio di ulteriore diffusione del virus. Pertanto a breve sarà emessa apposita ordinanza sindacale e successive comunicazioni derivanti da parte degli organi competenti."