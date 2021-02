I due avevano posto in vendita attraverso un sito web, una macchina fotografica, al prezzo di 129 euro, facendosi accreditare tale somma su carta prepagata, da un uomo ignaro del raggiro che non ha mai ricevuto la merce.

Nel corso della giornata odierna, a Priverno, i carabinieri del locale Comando Stazione, a conclusione di accertamenti di polizia giudiziaria denunciavano all'autorità giudiziaria in stato di libertà per concorso nel reato di truffa, un 49enne ed un 31enne.

