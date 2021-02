Tragico incidente, pochi minuti fa, in via Le Ferriere, dove un uomo ha perso la vita. Il dramma si è consumato sulla strada che da Aprilia porta a Nettuno, poco dopo Casale del Giglio. Immediata la chiamata ai soccorsi dopo l'investimento, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche la Polizia Stradale di Aprilia, che ha chiuso la carregiata per eseguire i rilievi.

Seguiranno aggiornamenti.