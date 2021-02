Una donna è stata investita oggi pomeriggio poco prima delle 18 a poca distanza dal centro Morbella, tra via Picasso e via Goya a Latina da un'auto, una Honda Civic, condotta da un uomo che si è fermato per prestare i soccorsi.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 e la donna che ha 80 anni, è stata trasportata al Fiorini di Terracina in condizioni delicate ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza ed è rimasta sempre vigile, si tratta di un codice giallo. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Latina che sono prontamente intervenuti sul luogo dove sono avvenuti i fatti contestati.