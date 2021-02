Poco fa è caduto un albero in piazza Moro a Latina. Si è abbattuto vicino allo scivolo per i bambini.

Per fortuna non c'erano in quel momento persone nei pressi dei giochi per i più piccoli che si trovano nell'area verde di Piazza Moro.

Molta paura però per chi era a pochi passi. I residenti hanno allertato forze dell'ordine e vigili sel fuoco