Con il menzionato decreto è divenuta altresì irrevocabile la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due, già disposta con il decreto di confisca di primo grado emesso l'8.06.2020 dal locale Tribunale Sezione Specializzata delle Misure di Prevenzione.

L'ingente patrimonio riconducibile al proposto entrerà, pertanto, definitivamente a far parte del patrimonio dello Stato.

L'attività odierna, costituisce l'epilogo delle approfondite indagini di carattere patrimoniale svolte dalla predetta Divisione nei confronti di P.R., 47enne residente ad Anzio, stabilmente inserito in un'organizzazione criminale, dedita allo spaccio di notevoli quantità di sostanze stupefacenti, operante in Anzio.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli