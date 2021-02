A seguito del brusco calo delle temperature e delle piogge di queste ore, alcuni tratti stradali bagnati della città potrebbero ghiacciarsi e causare slittamenti dei mezzi. La Polizia locale di Gaeta, pertanto, dalle prossime ore e per tutta la notte fino alla tarda mattinata di domani domenica 14 febbraio, oltre alla logica del rispetto delle prescrizioni e divieti del codice della strada, invita ad usare molta prudenza al volante, adottando atteggiamenti di guida responsabili.

