Sarebbe poco più grande (ma minorenne) del 14 enne barbaramente picchiato forse anche con l'uso di qualche oggetto contundente e lasciato privo di sensi a terra. Trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Colombo i medici lo hanno medicato e tenuto in osservazione con una prognosi di oltre 30 giorni.

Lo ha atteso all'esterno dell'Istituto superiore Cesare Battisti di Velletri, e appena lo ha visto uscire lo ha aggredito selvaggiamente. Ci sarebbero futili motivi alla base dell'incredibile fatto di cronaca verificatosi venerdì poco prima dell'ora di pranzo in via dei Lauri davanti a decine di studenti. L'aggressore che sarebbe già stato identificato dagli agenti del commissariato di polizia.

