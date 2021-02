Un terremoto è stato avverito, pochi minuti fa, sui Monti Lepini, in particolare a Priverno e Roccasecca dei Volsci. Infatti, come riportato dalla Sala Sismica Ingv di Roma, un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato ad un chilometro a nord ovest di Priverno. L'epicentro, dunque, è nei pressi del cimitero di Priverno, nelle campagne di via Torretta Rocchigiana.

La scossa sembra essere stata intensa, tanto che tantissimi cittadini stanno testimoniando sui social network di aver percepito il terremoto.