Roccagorga diventa ufficialmente zona rossa, a partire da domani mattina alle 6. È quanto stabilito nel tavolo istituito oggi pomeriggio in Prefettura, dove insieme al prefetto Maurzio Falco, la Asl, il sindaco Piccaro e la Regione Lazio, a causa dell'aumento dei contagi.

Inoltre, dallo Spallanzani è stata confermata la presenza della variante inglese in paese. La città sarà quindi in zona rossa per 15 giorni, e gli spostamenti saranno consentiti soltanto per comprovati motivi urgenti.