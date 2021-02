Se fosse sceso il buio la situazione sarebbe davvero diventata difficile. Viste le bassissime temperature di questi giorni, addirittura drammatica. Per fortuna non è andata così e ora, grazie anche alla tenacia dei soccorritori, si trova a casa il ragazzo di 20 anni di Fondi che ieri si è perso tra i Monti Aurunci col suo cane, durante una passeggiata tra i rilievi di Lenola fatta con un gruppo di amici, per vedere la neve. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, dopo pranzo, e subito sono partite le ricerche, attivate col piano di protezione civile coordinato dalla Prefettura. Il ragazzo è stato trovato intorno alle 17,30 nel territorio di Pastena, dove era giunto in compagnia del suo pit-bull a forza di camminare e cercare di recuperare l'orientamento. Oltre ai militari dell'Arma sono intervenuti i Vigili del fuoco, l'associazione Vigili del fuoco in congedo guidata dal presidente Carlo Pietrosanto, il tutto con l'ausilio di un elicottero arrivato da Roma.

Sono stati momenti di grande apprensione, perché l'arrivo del buio avrebbe costretto i soccorritori a desistere e per il giovane disperso, superare la notte con le temperature proibitive sarebbe stato quasi impossibile. Chi conosce la zona di San Martino di Ambrifi, infatti, la descrive come molto impervia e anche con una grande presenza di animali selvatici, tra cui i lupi. Non si scherza, insomma, con questa parte dei Monti Aurunci ma a far temere il peggio sarebbe stato davvero, prima di tutto, il grande freddo.

Per fortuna la disavventura ha avuto un lieto fine ma è d'obbligo lanciare un monito a chiunque pensi di avventurarsi nelle alture degli Aurunci senza una guida e senza conoscere il territorio. Quello che inizia come un gioco innocuo, in determinate condizioni può trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso.