Tornano i vandali al parco intitolato a Carlo Alberto Dalla Chiesa e danneggiano le statuine che il comitato aveva fatto installare in vista del weekend di carnevale.

Danni a cui i volontari hanno rimediato velocemente per sistemare l'area verde che ieri mattina ha accolto i bambini di zona e che si ripetono da tempo. La cosa che più sconcerta è che di recente proprio in questo parco che si trova tra via Giustiniano e via Aldo Moro, l'amministrazione ha fatto installare alcune telecamere di videosorveglianza.

Il problema è che questi impianti non sono ancora stati allacciati e sono praticamente non funzionanti, inutili. Dopo la denuncia del comitato e dopo le segnalazioni nella tarda mattinata di ieri una delegazione di assessori guidata da Luana Caporaso ha fatto un sopralluogo e ha incontrato il presidente e alcuni membri dell'associazione, la speranza è che abbiano fornito informazioni sui tempi stretti con cui far finalmente entrare in funzione le telecamere.