Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Latina, rispetto alla giornata di ieri. E' stato registrato un decesso, per un paziente di Terracina. Sono i dati forniti dalla Asl di Latina. La direzione generale della Asl non fornisce però il numero di tamponi effettuati e dunque non sappiamo se questi casi siano pochi perché è basso il numero dei tamponi oppure se la pandemia sia in fase discendente. Considerati i numeri dei giorni precedenti, presumiamo che sia una questione di pochi tamponi realizzati.

A Roccagorga, da oggi e per le prossime 2 settimane, sarà zona rossa, anche in virtù della presenza di casi di variante inglese del Coronavirus.

La Asl segnala anche 93 guariti nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi per Comune:

8 Aprilia, Formia

6 Roccagorga

4 Latina, Pontinia, Spigno Saturnia

3 Priverno, Fondi, Maenza

1 Cisterna, Minturno, Monte San Biagio,

Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo,

Terracina