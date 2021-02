Nella mattinata di ieri i Carabinieri della stazione di Latina Borgo Podgora, hanno tratto in arresto M. P. di anni 25, poiché destinataria di un mandato di cattura europeo.

La donna, originaria della Croazia, si era resa irreperibile in quel territorio dopo esser stata condannata per furto aggravato, nascondendosi in provincia di Latina convinta di assicurarsi il suo stato di latitanza.

I militari dell'arma, dopo una mirata attività informativa, sono riusciti a rintracciare la 25enne e dopo averle notificato il provvedimento di cattura l'hanno condotta nella più vicina casa circondariale.