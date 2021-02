A seguito di tale evento risultano coinvolte in totale 4 persone, tre su una vettura ed una su l'altra. Sul posto anche i Carabinieri.

Nel contempo venivano messi in sicurezza entrambi i veicoli.

Sul posto, la squadra operativa *VVF* di Latina constatava la presenza di due autovetture incidentate. Subito iniziavano le operazioni per estrarre da uno dei due mezzi una persona ferita per poi consegnarla ai sanitari del 118.

Nel tardo pomeriggio di oggi, il personale operativo dei *Vigili del Fuoco* del Comando Provinciale, è intervenuto nel Comune di Sezze, sulla Monti Lepini, per un incidente stradale.

