Hanno lavorato alacremente sulla facciata della palazzina nel centro della città gli uomini del 115 che questa mattina hanno dovuto mettere in sicurezza l'area e hanno asportato le porzioni di intonaco e di cornicioni che, pericolanti, rappresentavano ancora un pericolo serio per chiunque.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli