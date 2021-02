Nel pomeriggio di ieri, la Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Latina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, traevano in arresto in flagranza di reato, un 24enne ed 35enne entrambe residenti a Latina, per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, i prevenuti alla guida di un'autovettura, alla vista dei militari, abbandonavano il veicolo all'interno di un parcheggio tentando la fuga a piedi al fine di sfuggire al controllo di polizia. la pronta reazione dei militari consentiva di raggiungere i due, i quali, sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di 2 panetti di hashish rispettivamente di 100 grammi ciascuno ben occultati sulla loro persona.

La successiva perquisizione domiciliare, permetteva di rinvenire materiale per il confezionamento e taglio di sostanze stupefacenti ed un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, gli arrestati, come disposto dal'A.G. venivano condotti presso le rispettive abitazioni.