Un grave incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, prima delle 18, sulla strada strada regionale dei Monti Lepini, al chilometro 49,900 alla periferia di Latina, davanti a Mondo Convenienza.

Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale di Terracina, una Fiat Panda che da Latina era diretta verso Borgo San Michele, è entrata in collisione con un furgone che stava trasportando dei mobili, l'impatto è stato molto violento e subito è scattato l'allarme ai soccorritori, oltre ai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Latina anche il personale del 118 è intervenuto con diverse ambulanze per soccorrere i feriti; due sono stati trasportati in ospedale. Sul luogo dell'incidente gli agenti della Squadra Volante di Latina.