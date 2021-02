Fiamme e fumo in via Parigi. È in corso in questi minuti un intervento da parte del personale del 118 e dei vigili del fuoco presso le palazzine popolari di via Parigi dove per cause ancora da chiarire si sarebbe sprigionato un incendio probabilmente nel piano interrato dove si trovano i garage le cantine e dove sarebbero stati realizzati, nel tempo, anche alcuni alloggi del tutto abusivi.

La presenza del 118 è stata resa necessaria dalla concreta possibilità che il fumo sprigionatosi possa causare intossicazioni e malori. Nella scala interessata i residenti in grado di farlo autonomamente, sono stati fatti allontare subito. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di via Tiberio