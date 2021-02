Non ce l'ha fatta uno dei due ragazzi accoltellati durante la rissa scoppiata nella serata di oggi a Formia, in via Vitruvio. Il giovane, un 17enne, è stato accoltellato. Inutili i soccorsi per il ragazzo, trasportato con un coetaneo in ospedale. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

La tragedia si è consumata al culmine di una rissa, nella quale un giovane ha estratto il coltello con cui ha ucciso il 17enne e ferito un altro ragazzo.