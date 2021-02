Arresti in corso a Latina e provincia. Gli uomini della Polizia di Stato di Latina, coordinati dalla DDA di Roma, stanno eseguendo 19 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti e fiancheggiatori di note famiglie malavitose del capoluogo, tutti indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, numerose estorsioni aggravate anch'esse dal metodo mafioso ed un omicidio, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa. Gli arresti nel capoluogo e in diversi comuni della provincia.