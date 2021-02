Controlli a tappeto sui viaggiatori della Pontina. Da questa mattina all'alba è in atto all'altezza della stazione di servizio di Campoverde, un servizio di controllo straordinario che vede impegnati gli agenti di Latina, Terracina, Formia e Aprilia. Il traffico viene deviato ed è ingente il numero di auto che vengono fermate. Si stanno effettuando verifiche accurate sia sui mezzi pesanti sia sulle vetture in transito verso la capitale, con l'ausilio anche di unità cinofile. A coordinare il tutto c'è il dirigente Porroni, mentre bilancio dell'attività verrà effettuato nel pomeriggio dal comando provinciale della polizia stradale.

