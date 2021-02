La politica pontina celebra e ringrazia magistratura e forze dell'ordine che hanno effettuato, quest'oggi, una serie di arresti contro il clan Travali, con accuse che vanno dal traffico e spaccio di droga alle estorsioni col metodo mafioso.

Il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini dice: ""Faccio i complimenti agli uomini e alle donne della polizia di Latina e al Questore Michele Spina per la brillante operazione di questa mattina che ha portato all'arresto di elementi di spicco dei clan Di Silvio e Travali, già noti purtroppo sul nostro territorio. La costante azione di indagine e controllo da parte delle forze dell'ordine nella nostra provincia sono per tutti i cittadini motivo di orgoglio. La lotta alla criminalità organizzata, alle sue ramificazioni e all'inquinamento che provoca al tessuto economico e sociale del territorio, rappresenta uno dei punti fondamentali della battaglia delle istituzioni in questa Provincia. Tutti noi, nessuno escluso, abbiamo il dovere di sostenere l'azione di magistratura e forze dell'Ordine".

Il sindaco di Latina Damiano Coletta, in una nota, afferma: " Voglio esprimere a nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la città di Latina il più sentito ringraziamento al Questore Michele Spina e agli uomini della Polizia di Stato per la brillante operazione portata a termine questa mattina nel capoluogo pontino. La lotta per l'affermazione della legalità è un fronte sul quale ognuno di noi può e deve fare la propria parte con la consapevolezza di non essere solo e di poter contare sulla vicinanza e sull'incessante impegno di forze dell'ordine e magistratura. Il vero volto di Latina non è quello della malavita, sono certo che la maggioranza silenziosa della nostra città, che vive in maniera convinta perseguendo la cultura della legalità, sta percependo con grande soddisfazione la preziosa opera di contrasto al crimine che quotidianamente viene portata avanti per garantire sicurezza alla collettività".

Il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco afferma: "Esprimo i più sentiti apprezzamenti al Questore di Latina, Spina, e a tutte le donne e gli uomini della polizia impegnati sul territorio provinciale per l'operazione portata a termine brillantemente con gli arresti di questa mattina. La cattura, rappresenta un altro risultato importante nella lotta alla criminalità e testimonia l'attento controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Un altro passo importante per consolidare la legalità e la sicurezza, una risposta determinata dello Stato contro la criminalità. Un incoraggiamento poi, a 36o gradi "ad andare avanti così, a proseguire nella lotta contro la criminalità organizzata a testa alta e schiena dritta".