Lutto cittadino a Formia per la giornata di domani, 18 febbraio 2021, per la morte del 17enne Romeo Bondanese. Il provvedimento è stato presso dal commissario prefettizio di Formia Silvana Tizzano.

L'omicidio è avvenuto ieri, martedì 16 febbraio, in pieno centro a Formia: la vittima è il 17enne Romeo Bondanese, ucciso da una coltellata che gli ha reciso l'arteria femorale. Ferito in modo serio anche un altro ragazzo, suo coetaneo, e pure un presunto aggressore, anche lui minorenne e residente in provincia di Caserta, che è stato fermato dalla polizia.

A quanto pare tutto sarebbe partito da un diverbio per futili motivi fra due gruppi di ragazzi, molti dei quali minorenni. A un certo punto la situazione è degenerata ed è spuntato fuori un coltello con cui sono stati colpiti la vittima e l'altro ragazzo. La polizia ha sentito già diverse persone e verranno acquisite anche le telecamere installate nelle vicinanze.