Furto notturno e danni nelle aule della scuola Grazia Deledda di Aprilia, stop alle lezioni per oggi e alunni rimandati a casa. Alcuni ladri ieri notte sono entrati nel plesso, rubando i soldi dal distributore di snack e anche le stesse merendine. I ladri hanno inoltre provato a rubare del materiale dal laboratorio informatico ma hanno desistito forse perché disturbati, infine hanno letteralmente messo a soqquadro diverse aule della scuola e rotto due vetri. I danni sono stati scoperti questa mattina dalla dirigenza e dal personale che, vista l'impossibilità di risistemare tutto in poche ore, non ha potuto far entrare gli alunni a scuola rimandando tutti a casa. Oggi pomeriggio è prevista una disinfestazione del plesso. "Siamo amareggiati come Comune - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Luana Caporaso - perché non è la prima volta che si registrano furti simili. Ora per noi diventa prioritario installare e sistemare gli allarmi di tutti gli istituti della città".