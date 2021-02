Infatti, un'attività d'indagine svolta dalla Questura e dal Comando Polizia Locale ha scoperto che in una strada secondaria del borgo, su un lotto di terreno a destinazione agricola, nel corso degli ultimi anni è stato realizzato un vero e proprio complesso edilizio, in assenza di qualsivoglia atto amministrativo e men che meno di autorizzazioni o licenze a costruire.

I poliziotti hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P del Tribunale di Latina Giorgia Castriota su richiesta del sostituto procuratore Dr. Giuseppe Miliano e relativo a sei villette realizzate in maniera del tutto abusiva da alcuni appartenenti al noto clan Di Silvio, che vi dimorano stabilmente.

La Polizia di Stato di Latina, in collaborazione con la Polizia Locale, ha sequestrato una vera e propria lottizzazione abusiva realizzata a borgo San Michele.

