Nella mattinata odierna, alle 9 circa a Campoverde, Aprilia, i militari della locale Stazione carabinieri, unitamente al personale del nucleo cinofili di Roma, hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di "detenzione illegale di arma clandestina" e "detenzione illegale di arma comune", un 47enne originario di Marino (Roma).

il Predetto, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari, è stato trovato in possesso di un "revolver cal. 32" con matricola abrasa, una pistola cal. 6" a canna liscia per lancio di razzi da segnalazione, nonchè di un bilancino e materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

L'arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.