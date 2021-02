Nella serata di ieri, a Fondi, i carabinieri della locale Tenenza, traevano in arresto un agricoltore del posto, 51enne, trovato in possesso nella sua abitazione, a seguito di perquisizione operata dai militari dell'arma, di 3,5 chili di bulbi di papavero da oppio essiccato, suddivisi accuratamente in 32 buste da 110 grammi circa cadauna.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro mentre l'arrestato, così come disposto dall'autorità giudiziaria, rimarra' in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata di domani 20 febbraio 2021.