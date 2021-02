Nella giornata di ieri, a Latina, i carabinieri della Stazione di sabaudia, al termine di attività investigativa, traevano in arresto un 55enne, trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 10 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina e 2 grammi 2 di m.d.m.a., materiale per il confezionamento e taglio dello stupefacente nonchè tre bilancini di precisione.

Il prevenuto, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto.