Ancora un incidente stradale sulla strada provinciale Borgo Montenero – La Cona a San Felice, con sette persone rimaste coinvolte nel sinistro. Fortunatamente nessuna di queste ha riportato gravi lesioni.

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio, una manciata di minuti dopo le 14. A scontrarsi, per cause che sono al vaglio degli agenti della polizia stradale di Terracina diretti dal sostituto commissario Giuliano Trillò, sono stati un Ducato e una Seat Leon. A quanto pare il Ducato, condotto da un uomo di Terracina e sul quale viaggiavano anche cinque braccianti di nazionalità straniera regolarmente presenti sul territorio, si stava immettendo sulla strada dopo essere uscito da una proprietà privata.

L'impatto è stato abbastanza violento e ha interessato la parte frontale della Seat, condotta da un ragazzo di Terracina, e quella laterale del Ducato. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e, oltre al personale del 118 che ha provveduto a trasportare i feriti in ospedale, sono giunti gli agenti della polstrada di Terracina che si sono occupati dei rilievi di rito. In ausilio per regolamentare la viabilità, i volontari dell'Anc Sabaudia 147 coordinati dal maresciallo Enzo Cestra.

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi ferite.