Il 28enne egiziano è stato quindi tradotto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari Palese, in attesa di imbarco su volo diretto al Cairo.

La sua presenza sul territorio pontino veniva a conoscenza dei poliziotti di Cisterna che, a seguito di indagini, rintracciavano il giovane in un autolavaggio del centro pontino, gestito da suoi connazionali. Al momento del fermo l'uomo ha tentato di sottrarsi al provvedimento di espulsione fornendo false generalità agli agenti, ma invano, poiché le risultanze del fotosegnalamento cui è stato sottoposto non hanno lasciato dubbi sulla sua reale identità.

La sentenza della Corte d'Appello di Palermo aveva previsto, oltre alla pena detentiva, anche la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale, che però non era stata ancora eseguita perchè, uscito dal carcere, il giovane era riuscito a far perdere le proprie tracce.

La Polizia di Stato di Cisterna ha rintracciato un cittadino egiziano di 28 anni colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. L'uomo, nel giugno del 2020, aveva finito di scontare una pena detentiva di cinque anni per il reato di Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per aver trasportato centinaia di migranti clandestini dalle coste del Nord Africa fino alla Sicilia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli