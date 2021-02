E' stato presentato il ricorso in Appello dal collegio difensivo che assiste la banda di ladri che ha colpito in mezza Italia tra cui anche la provincia di Latina dove nel 2017 ha lasciato il segno. Nell'inchiesta, nata dopo l'omicidio di via Palermo, la Squadra Mobile era riuscita a ricostruire le modalità con cui una gang di origine campana colpiva in trasferta.

Dalla provincia di Latina fino alle Marche per passare in Abruzzo: sono in tutto 59 i furti contestati a Salvatore Quindici, detenuto in carcere dal dicembre del 2017. Altri imputati sono ai domiciliari mentre altri sono in libertà. Il processo si svolgerà a Roma in Corte d'Appello tra pochi giorni e le difese hanno impugnato le condanne che complessivamente ammontano a 50 anni e un mese per i dieci imputati.

La più alta nei confronti di Quindici per lui la pena è 7 anni, 2 mesi e 20 giorni. Le indagini erano state condotte dagli agenti della Questura di Latina e il giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota aveva emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i dieci imputati. L'operazione era stata ribattezzata San Valentino e un anno fa era stata emessa dal giudice Mario La Rosa la sentenza di primo grado che ora è stata impugnata.