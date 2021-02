Saranno interrogati lunedì dal giudice per le indagini preliminari Pierpaolo Bortone, i due indagati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver rapinato un barbiere in via Ennio a Latina. In carcere sono finiti Cristian Ziroli e Ahmed Jeguirim, entrambi di Latina, già noti negli archivi delle forze dell'ordine, indagati a piede libero subito dopo il colpo da Barber shop. Devono rispondere di rapina e anche di tentata estorsione.

Si erano presentati infatti nel negozio chiedendo alla vittima della rapina la somma di duemila euro. Il giudice ha accolto le risultanze investigative e ha emesso il provvedimento. L'operazione lampo era stata condotta dalla polizia. Lunedì, difesi dagli avvocati Natalino Sabatini e Moreno Gullì saranno ascoltati dal magistrato. I fatti sono avvenuti lo scorso 13 gennaio.