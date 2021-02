Un incidente grave si è verificato intorno alle 16:30 nel territorio di Terracina, all'altezza del bivio di San Vito. Coinvolte tre persone, una coppia a bordo di uno dei motocicli, un uomo a bordo dell'altra. Ad avere la peggio, il centauro che viaggiava da solo che, per le ferite riportate è stato intubato e trasferito d'urgenza in elicottero al San Camillo di Roma. Grave ma non in pericolo di vita l'uomo e la donna a bordo dell'altra moto, che sono stati trasportati all'ospedale Fiorini. Sarà ora la Polizia stradale di Latina a ricostruire la dinamica. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco, un'ambulanza con auto medica, due pattuglie dei Carabinieri e la Squadra di emergenza del pronto intervento Anas, per gestire la viabilità. L'incidente ha determinato infatti la chiusura della corsia, con la formazione di una lunga coda in uscita dalla città, di circa due chilometri.