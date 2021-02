E' morto e non ce l'ha fatta a sopravvivere il pedone di Latina investito appena sceso da una bicicletta lo scorso 11 gennaio in via Migliara 45 a Borgo Grappa. Mario Morellato, 88 anni, era in bici e una volta sceso era stato centrato da un'auto. Il conducente si era fermato per prestare i soccorsi e immediatamente il quadro clinico dell'uomo era apparso molto grave e con il passare delle ore è diventato sempre più complesso fino a quando non è deceduto.

La dinamica dell'incidente stradale era stata ricostruita dagli agenti della polizia locale che erano rimasti a lungo sul luogo del sinistro e avevano eseguito un sopralluogo per ricostruire i fatti. Nonostante ogni tentativo di medici e infermieri di strapparlo alla morte, per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Del caso è stata interessata la Procura e il pm di turno, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria e nelle prossime ore sarà dissequestrata e affidata ai familiari per i funerali dopo che sarà eseguito un esame. Sulla Migliara 45 non è il primo incidente stradale che si verifica, in passato la strada era stata teatro di altri sinistri, alcuni anche molto gravi.