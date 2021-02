Nell'ambito di uno specifico servizio di contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina, in collaborazione con il Commissariato di Polizia di Velletri, nella serata di ieri hanno tratto in arresto il pluripregiudicato O. R., nato in Macedonia nel 1980, domiciliato a Velletri, perché sorpreso nella flagranza del reato di cui all'art.73 DPR 309/90. L'accurata attività investigativa che impegnava i poliziotti da alcuni giorni ha consentito di eseguire l'arresto dello straniero che, nella flagranza dell'attività illecita, deteneva ai fini di spaccio grammi 1019 di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, 8,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina hashish e 4,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo "hashish".

Nel corso della perquisizione, effettuata anche con l'ausilio di una unità cinofila del Centro Cinofili di Nettuno, oltre allo stupefacente, è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro altro materiale probante l'attività di spaccio quali bilancini di precisione e prodotti per il confezionamento delle singole dosi da destinare allo spaccio.

Ingente anche la somma di denaro in contante sequestrata quale profitto dell'attività illecita, rinvenuta nella disponibilità dello straniero e di cui lo stesso non è stato in grado di dare contezza sulla legittima provenienza. Al termine delle attività di rito, l'arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso il suo domicilio in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto con rito direttissimo che si terrà domani 22 Febbraio 2021, presso il Palazzo di Giustizia di Velletri (RM).