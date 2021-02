Questo pomeriggio presso la chiesa di San Giovanni, la città di Formia ha dato l'ultimo saluto al giovane Romeo Bondanese, ucciso da una coltellata nella serata di martedì da un altro giovanissimo della provincia di Caserta. Accanto alla famiglia, chiusa nel proprio dolore, il prefetto di Latina Maurizio Falco, il questore di Latina Michele Spina e il commissario prefettizio della città Silvana Tizzano. Tantissimi i cittadini di Formia che sono intervenuti per salutare il giovane concittadino Romeo per l'ultima volta.

