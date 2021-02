Ieri è arrivata la conferma della nuova avanzata in provincia del Sars-Cov-2. Col suo Covid-19, infatti, il nuovo Coronavirus si è attestato poco sotto quota cento casi positivi quotidiani e dunque sempre in ascesa rispetto all'inizio della settimana: dopo i 98 contagi di sabato, eccone altri 91 nel conto di sette giorni che sono finiti in archivio con 493 positivi che, a loro volta, hanno fatto lievitare a 7.232 il totale dall'inizio del nuovo anno. Il capoluogo è stato l'unico Comune ad arrivare in doppia cifra: 23 casi positivi. Per fortuna si è fermato il conteggio relativo ai morti della pandemia dopo 19 giorni consecutivi senza tregua (bisogna tornare al primo febbraio per trovare lo zero nella casella dei deceduti). Siamo dunque rimasti a 426 vittime complessive. Sono stati invece 72 i guariti nelle ultime 24 ore come annunciato dalla Asl di Latina nel consueto report quotidiano dell'emergenza sanitaria.