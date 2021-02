Non ce l'ha fatta la donna di 80 anni rimasta coinvolta insieme al marito nell'incidente stradale di sabato sulla Nettunense. L'anziana signora residente ad Aprilia, Aurora Avanzo, è morta nel Nuovo Ospedale dei Castelli Romani dove era stata ricoverata d'urgenza poche ore dopo il terribile impatto che l'ha vista coinvolta insieme al marito.

Lo scontro si è verificato intorno alle 12.30 al chilometro 14 della strada 207, all'altezza di Campoleone e a poca distanza dalla rotonda che della Nettunense conduce alla stazione ferroviaria. L'auto con a bordo la coppia di anziani stava procedendo in direzione Roma quando - per motivi ancora in fase di accertamento - ha tamponato una Ford Ka condotta da una ragazza: a seguito dell'impatto il conducente ha perso il controllo della Fiat Panda che è carambolata nell'altra corsia, venendo poi centrata da una Renault Clio che sopraggiungeva nella direzione opposta.

Una dinamica tremenda nella quale è rimasta ferita gravemente la coppia di anziani di Aprilia a bordo dell'utilitaria: la donna di 80 anni e il marito di 85 anni. Entrambi coscienti subito dopo lo scontro, sono stati estratti dalla lamiere e prontamente soccorsi dal personale del 118, per poi essere trasportati in ambulanza al pronto soccorso del vicino nosocomio nel territorio di Ariccia. Le condizioni della signora però sono apparse subito complicate e malgrado i tentativi dei medici per lei non c'è stato nulla da fare, visto che è morta poche ore dopo il ricovero. Restano critiche anche le condizioni del compagno, mentre le persone a bordo delle altre vetture coinvolte nella carambola hanno riportato delle lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Lanuvio, che hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente per ricostruire la dinamica e verificare le eventualità responsabilità in merito al sinistro che si è verificato sabato.

Una strada maledetta e pericolosa la Nettunense, che ancora una volta è stata teatro di un incidente mortale come troppe volte è già accaduto nel recente passato.