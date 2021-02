Il carabiniere era effettivo al battiglione Gorizia dal 2016 ed era in servizio nell'Ambasciata italiana in Congo dallo scorso settembre.

Aveva 30 anni, e tra poco più di un mese ne avrebbe compiuti 31. Si tratta di Vittorio Iacovacci, il carabiniere originario di Sonnino e ucciso nell'attacco contro il convoglio delle Nazioni unite avvenuto nella Repubblica democratica del Congo, una tragedia in cui è morto anche l'ambasciatore italiano Luca Attanasio.

