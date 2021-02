Estratta dalle lamiere in condizioni gravi, è stata trasferita urgentemente a Roma. Era al volante di una delle due auto che questa mattina si sono scontrate lungo viale Europa, all'altezza dell'incrocio con viale Italia la donna per il cui soccorso è stato necessario far atterrare un elicottero del 118 dopo la chiusira dell'arteria di collegamento tra la via Pontina e via Toscanini. Al momento le cause del sinistro sono in fase di accertamento ma non si esclude la possibilità di una mancata precedenza ad un incrocio molto trafficato e pericoloso.

Intanto un altro grave incidente ha reso necessario l'intervento dell'eliambulanza lungo la via Nettunense, a Campoleone ma in territorio comunale di Lanuvio. Qui un frontale tra due auto ha reso necessario la chiusira della strada e l'intervento dei vigili del fuoco, del 118, dei carabinieri di lanuvio e della polizia locale.