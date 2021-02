Scuola Don Bosco chiusa, domani, a Geta, a causa di un caso positivo al Covid.

La dirigente scolastica Maria Angela Rispoli spiega: "Comunico un caso positivo al covid-19, all'interno del plesso "Don Bosco", in via precauzionale, sentito il dipartimento di prevenzione, domani, 23 febbraio 2021, le lezioni saranno sospese, onde permettere la sanificazione di tutti i locali dell'edificio interessato. Si ritornerà a scuola regolarmente mercoledì 24 febbraio 2021. Per le classi e i docenti, eventualmente da porre in isolamento fiduciario, saranno fornite informazioni a breve".