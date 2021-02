Commossa, ringraziava i salvatori del suo cane , sicura che il suo Jason era stato proprio un cane fortunato ad incontrare gli agenti di Polizia, vista la mole di traffico che caratterizza la Via Pontina e che avrebbe potuto essergli fatale…

Con l'ausilio di personale Anas, gli agenti di Polizia, dapprima mettevano in sicurezza il traffico stradale e, subito dopo, riuscivano a tranquillizzare il cane e a condurlo presso la caserma del Distaccamento di Aprilia.

Gli uomini del Distaccamento di Aprilia, nella mattinata di sabato, intorno alle ore 12, hanno tratto in salvo un bellissimo cane razza rottweiler.

