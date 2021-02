Incidente lungo la Litoranea a Sabaudia, un uomo di nazionalità straniera, presumibilmente indiana, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale "Alfredo Fiorini" di Terracina.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della Stazione di Sabaudia, intervenuti sul posto per i rilievi di rito. A quanto pare, secondo una prima ricostruzione della dinamica, i due mezzi - una bici e una Smart - viaggiavano nel medesimo senso di marcia. Ad avere la peggio è stata l'uomo che viaggiava in sella alla bici. Il personale di Croce Azzurra ha provveduto a rianimarlo e a trasportarlo in ospedale, dove è arrivato con un codice rosso. I militari dell'Arma stanno invece lavorando per ricostruire la dinamica. A fornire supporto, sul fronte della viabilità, i volontari dell'Anc Sabaudia 147.