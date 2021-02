Allarme focolaio a Ponza. Tutta l'isola è in ansia dopo che sono risultati positivi 11 test rapidi effettuati a 30 persone, tutti contatti di una famiglia contagiata. Nel tardo pomeriggio di ieri i positivi all'esame veloce si sono sottoposti a tampone molecolare e ora non si può fare altro che attendere i risultati, previsti per oggi, ma il rischio cluster è forte.

Lo screening è partito dopo i casi riscontrati dai tamponi svolti a mamma e figlie (2) sbarcate a Formia. Il marito della donna, rimasto sull'isola in quarantena, si è sottoposto anche lui al molecolare ed attende il responso. Di conseguenza prima è scattato il tracciamento, poi è stato disposto il controllo immediato su tutti i contatti della famiglia: 30 persone hanno svolto l'esame veloce ieri mattina. E quasi la metà dei test rapidi sono risultati positivi. Così all'ora di pranzo sull'aliscafo partito da Formia sono stati caricati 11 tamponi molecolari, effettuati nel tardo pomeriggio. In un anno di pandemia a Ponza (3.300 abitanti) si sono registrati appena 33 casi di contagi al Covid-19, e gli undici test rapidi positivi adesso rappresentano un dato allarmante. In questo momento, però, è presto per fare previsioni, è prematuro anche tracciare bilanci impossibili da quantificare, non resta che attendere l'esito dei molecolari.